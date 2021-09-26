"المرور": 5 إصابات في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطننشرت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح الأحد، إحصائية الحوادث المرورية التي وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.وأفادت إحصائية المرور أن 10 حوادث سير سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق، خلال 24 ساعة الماضية، خلّفت 5 إصابات إحداها خطيرة والأخرى طفيفة، بالإضافة لأضرار مادية بعدد من المركبات.ووفق الإدارة العامة للمرور، فإن حادث مروري وقع قرب محطة الخزندار في محافظة الشمال، نتج عنه إصابة سيدة، 30 عامًا، إصابة خطيرة، بعدما قام سائق دراجة نارية بصدمها أثناء عبورها الطريق.