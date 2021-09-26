عاجل

  • الصحة: الإرتباط المدني الفلسطيني أبلغنا باستشهاد 3 مواطنين في بلدة بدو شمال القدس

مباشر | شهداء في اشتباكات مع قوات الاحتلال بالضفة

دولي

للتصويت على خليفة ميركل.. الألمان لصناديق الاقتراع بانتخابات تشريعية محتدمة

للتصويت على خليفة ميركل.. الألمان لصناديق الاقتراع بانتخابات تشريعية محتدمة
انغيلا ميركل
رام الله - دنيا الوطن
يدلي الناخبون الألمان اليوم الأحد بأصواتهم في انتخابات تشريعية متقاربة الفرص يشكل فيها الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط تحديا كبيرا للمحافظين الذين يستعدون لفترة ما بعد أنغيلا ميركل.

وتتولى ميركل السلطة منذ 2005 لكنها تعتزم الاستقالة بعد الانتخابات مما يجعل التصويت حدثا محوريا في مسار أكبر اقتصادات أوروبا. 

ويعني تقارب النتائج دخول الأحزاب الرائدة في مشاورات مع بعضها البعض قبل الشروع في مفاوضات رسمية لتشكيل ائتلاف قد تستغرق شهورا وهو ما يبقي ميركل (67 عاما) في السلطة لتصريف الأعمال.

وفي السياق، صرح مرشح المحافظين آرمين لاشيت في تجمع انتخابي بمدينته آخن وهو يقف إلى جوار ميركل، بأن تشكيل تحالف يساري يقوده الحزب الديمقراطي الاشتراكي مع حزب الخضر وحزب لينكه سيزعزع استقرار أوروبا. 

وقال لاشيت (60 عاما) "إنهم يرغبون في إخراجنا من حلف شمال الأطلسي، ولا يريدون هذا الحلف. إنهم يريدون جمهورية أخرى.. لا أريد أن يكون ليكنه في الحكومة المقبلة"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وينافس لاشيت في الانتخابات أولاف شولتز مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي ووزير المالية في ائتلاف ميركل الذي فاز بكل المناظرات التلفزيونية الثلاث لأبرز المرشحين. ولم يستبعد شولتز (63 عاما) التحالف مع حزب ليكنه لكنه قال إن عضوية حلف الأطلسي خط أحمر لحزبه.

ويشير المشهد السياسي إلى احتمال تشكيل ائتلاف ثلاثي. ومنحت أحدث استطلاعات لآراء الناخبين الحزب الديمقراطي الاشتراكي تقدما بفارق ضئيل لكن المحافظين ضيقوا الفجوة في الأيام الأخيرة ولم يحسم العديد من الناخبين آرائهم بعد.

وتشير أقرب السيناريوهات إلى أن الفائز من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وتحالف حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي سيشكل ائتلافا مع الخضر وحزب الديمقراطيين الأحرار.

وتتركز أنظار الدول الأوروبية المجاورة لألمانيا على هذا الاستحقاق الانتخابي، حيث إن تأثير برلين على سير شؤون الاتحاد الأوروبي يعتبر أمرا حاسما.

وقادت المستشارة ألمانيا بمهارة خلال الأزمات التي شهدتها ولاياتها الأربع، من أزمة اليورو إلى جائحة فيروس كورونا، مرورا بتدفق اللاجئين السوريين والعراقيين في 2015. لكن عدد الملفات المطروحة على جدول أعمال الحكومة المقبلة كثيرة، ومنها التأخر الرقمي الذي تعاني منه الإدارة والشركات، الانتقال البيئي، شيخوخة السكان، التفاوتات وتحديد السياسة المتبعة حيال الصين وروسيا.

هذا واستغرق الأمر في 2017 خمسة أشهر لتشكل ألمانيا ائتلافا وتبدأ الحكومة الجديدة العمل.

أخبار ذات صلة

تجدد الانفجارات في بركان جزر الكناري وإغلاق المطار

تجدد الانفجارات في بركان جزر الكناري وإغلاق المطار

رئيس حكومة الاحتلال يتوجه إلى نيويورك لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

رئيس حكومة الاحتلال يتوجه إلى نيويورك لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

أردوغان يؤكد عزمه مواصلة شراء صواريخ (إس-400) الروسية

أردوغان يؤكد عزمه مواصلة شراء صواريخ (إس-400) الروسية

فرنسا.. مظاهرة جديدة احتجاجا على التصاريح الصحية في باريس

فرنسا.. مظاهرة جديدة احتجاجا على التصاريح الصحية في باريس

الصحة الإيطالية: 50 وفاة و3.5 ألف إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة الإيطالية: 50 وفاة و3.5 ألف إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

بوتين: اقتصادنا تجاوز تبعات جائحة (كورونا)

بوتين: اقتصادنا تجاوز تبعات جائحة (كورونا)

جنرال أمريكي: روسيا أطلقت أقماراً تنفتح وتكشف أسلحة وتقصف أهدافاً أمريكية بالفضاء

جنرال أمريكي: روسيا أطلقت أقماراً تنفتح وتكشف أسلحة وتقصف أهدافاً أمريكية بالفضاء

الهند أم إيرلندا.. من أين تنحدر أصول الرئيس الأمريكي جو بايدن؟

الهند أم إيرلندا.. من أين تنحدر أصول الرئيس الأمريكي جو بايدن؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;المرور&#34;: 5 إصابات في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور": 5 إصابات في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين جنوب بيت لحم

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين جنوب بيت لحم

بالأسماء: داخلية غزة تنشر &#34;كشف تنسيقات مصرية&#34; للسفر غدًا الإثنين

بالأسماء: داخلية غزة تنشر "كشف تنسيقات مصرية" للسفر غدًا الإثنين

حالة معابر قطاع غزة اليوم الأحد

حالة معابر قطاع غزة اليوم الأحد

طالع أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

طالع أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم

فيديو.. إعلام الاحتلال يتحدث عن استشهاد أربعة مواطنين بتبادل لإطلاق النار بالضفة

فيديو.. إعلام الاحتلال يتحدث عن استشهاد أربعة مواطنين بتبادل لإطلاق النار بالضفة

أبو مرزوق: حسين الشيخ يحاول الاصطياد في الماء العكر

أبو مرزوق: حسين الشيخ يحاول الاصطياد في الماء العكر

منوعات

منة فضالي تثير الجدل بعد رسالة غامضة وجهتها للجمهور

منة فضالي تثير الجدل بعد رسالة غامضة وجهتها للجمهور

على خطى محمد هنيدي.. فنانة مصرية تعلن اعتزال الفن وامتهان مهنة غريبة

على خطى محمد هنيدي.. فنانة مصرية تعلن اعتزال الفن وامتهان مهنة غريبة

بعد إحالته للنيابة.. براءة رامز جلال من تهمة السرقة في هذه القضية

بعد إحالته للنيابة.. براءة رامز جلال من تهمة السرقة في هذه القضية

عمرو دياب يتسبب بطلاق زوجين في الأردن.. ما القصة؟

عمرو دياب يتسبب بطلاق زوجين في الأردن.. ما القصة؟

ما حقيقة تراجع ميمي جمال عن قرار اعتزال الفن؟

ما حقيقة تراجع ميمي جمال عن قرار اعتزال الفن؟

لهذا السبب.. الجمهور يخرج عن صمته ويهاجم هاني شاكر

لهذا السبب.. الجمهور يخرج عن صمته ويهاجم هاني شاكر

شاهد: الظهور الأول لسمير صبري بعد شائعة وفاته

شاهد: الظهور الأول لسمير صبري بعد شائعة وفاته

بعد إثارة البلبلة وحيرة الجمهور.. مدير القناة يكذّب مي حلمي بهذا القرار

بعد إثارة البلبلة وحيرة الجمهور.. مدير القناة يكذّب مي حلمي بهذا القرار

شاهد: ماجدة الرومي تكشف سبب سقوطها عن المسرح

شاهد: ماجدة الرومي تكشف سبب سقوطها عن المسرح

شاهد: الظهور الأول لياسمين عبد العزيز بعد العلاج: &#34;وداعاً&#34;

شاهد: الظهور الأول لياسمين عبد العزيز بعد العلاج: "وداعاً"

عربي

استقالة أكثر من 100 قيادي من حركة النهضة التونسية

استقالة أكثر من 100 قيادي من حركة النهضة التونسية

8 قتلى بتفجير قوي قرب قصر الرئاسة الصومالية بمقديشو.. وحركة (الشباب) تتبنى

8 قتلى بتفجير قوي قرب قصر الرئاسة الصومالية بمقديشو.. وحركة (الشباب) تتبنى

الرئاسة العراقية: نرفض محاولات التطبيع مع إسرائيل ونجدد موقفنا الداعم للقضية الفلسطينية

الرئاسة العراقية: نرفض محاولات التطبيع مع إسرائيل ونجدد موقفنا الداعم للقضية الفلسطينية

الكويت: لا استقرار في المنطقة ما لم ينل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة

الكويت: لا استقرار في المنطقة ما لم ينل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة