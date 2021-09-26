مباشر | شهداء في اشتباكات مع قوات الاحتلال بالضفة

شؤون فلسطينية

أول تعليق من حماس على المواجهات المسلحة مع الاحتلال في الضفة

أول تعليق من حماس على المواجهات المسلحة مع الاحتلال في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
قال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة حماس، اليوم الأحد، إن دماء شهداء القدس وجنين فجر اليوم "ستظل وقوداً لاستمرار ثورة شعبنا ضد المحتل الصهيوني وإصرار متجدد على اقتلاعه وكنسه عن أرضنا  ولن تنكسر ثورة شعبنا وإرادته أمام جبروت الاحتلال". 

وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "ارتقاء شهداء اليوم هو نتاج التنسيق الأمني المتواصل مع الاحتلال الصهيوني وثمرة اللقاءات التطبيعية التي عقدتها قيادات من السلطة  مع وزراء صهاينة وأعضاء كنيست  في رام الله قبل أيام وهو من شجع الاحتلال  مجدداً على ملاحقة المقاومة وقتل شبابها الثائرين وارتكاب مزيد من الجرائم ضد شعبنا".

وشدد على أن "خيار مواجهة الاحتلال والتصدي له ومقاومته بكل الوسائل هو الأقدر على إرباك الاحتلال وإجباره على وقف جرائمه وهو ما يتطلب من السلطة إنهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال ووقف اللقاءات التطبيعية معه".

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