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رئيس حكومة الاحتلال يتوجه إلى نيويورك لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

رئيس حكومة الاحتلال يتوجه إلى نيويورك لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
غادر رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينت إسرائيل، الليلة الماضية، متوجهاً إلى نيويورك للمشاركة في مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن بينت سيلتقي اليوم وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، ووزير الدولة الإماراتي، خليفة شاهين المرر.

وتضيف: أن نفتالي بينت سيلقي غداً خطابه من على منبر الجمعية العامة ثم يجتمع مع الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو غوتيريش.

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