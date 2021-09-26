إعلام إسرائيلي: الجيش يستعد لاحتمال إطلاق صواريخ من غزة
نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن المتحدث باسم جيش الاحتلال، ران كوخاف، قوله: إنه في أعقاب الأحداث في الضفة الغربية، و"النشاط المكثف ضد نشطاء حماس نستعد لاحتمال إطلاق صواريخ من غزة".
من جهتها، قالت (القناة 12) الإسرائيلية، إن "جيش الاحتلال يستعد لاحتمال أن ترد حماس على تصفية الجيش لنشطائها في الضفة، بإطلاق الصواريخ من غزة".
وتحدثت وسائل إعلام الاحتلال عن استشهاد أربعة مواطنين فلسطينيين، خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقعت فجر اليوم الأحد، في قرية بورقين بمدينة جنين.
وقال نير دفوري، مراسل (القناة 12) الإسرائيلية: "تبادل لإطلاق النار بين قوة من الجيش ومسلحين فلسطينيين خلال عملية اعتقال في قرية بورقين".
بدوره، قال يوآف زيتون، مراسل صحيفة (يديعوت أحرونوت): "حادثة استثنائية الليلة، فقد أصيب عدد من الفلسطينيين في تبادل لإطلاق النار خلال نشاط لتنفيذ عمليات اعتقال واسعة للجيش في الضفة الغربية، حيث أن نشاط قوات الجيش لم ينته بعد".
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