إعلام إسرائيلي: الجيش يستعد لاحتمال إطلاق صواريخ من غزة

من جهتها، قالت (القناة 12) الإسرائيلية، إن " جيش الاحتلال يستعد لاحتمال أن ترد حماس على تصفية الجيش لنشطائها في الضفة، بإطلاق الصواريخ من غزة".

وتحدثت وسائل إعلام الاحتلال عن استشهاد أربعة مواطنين فلسطينيين، خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقعت فجر اليوم الأحد، في قرية بورقين بمدينة جنين.





وقال نير دفوري، مراسل (القناة 12) الإسرائيلية: "تبادل لإطلاق النار بين قوة من الجيش ومسلحين فلسطينيين خلال عملية اعتقال في قرية بورقين".



