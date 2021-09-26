7 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداري

رام الله - دنيا الوطنيواصل سبعة أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري.ويواصل لليوم الــ 73 على التوالي الأسير كايد الفسفوس من دورا جنوب الخليل إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري، كما يواصل لليوم الـ67 على التوالي الأسير مقداد القواسمي (24 عاماً) من الخليل إضرابه رفضا لاعتقاله الإداري.ولليوم الـ 49 على التوالي يواصل الأسير علاء سميح الأعرج من بلدة عنبتا شرق طولكرم إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري، فيما يواصل لليوم الـ 41 على التوالي الأسير هشام إسماعيل أبو هواش (39 عاما) من دورا جنوب الخليل إضرابه عن الطعام.ولليوم الـ36 على التوالي يواصل الأسير رايق صادق بشارات من طوباس (44 عامًا) إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري، بينما يواصل لليوم الـ 33 على التوالي الأسير شادي أبو عكر (37 عاما) من مخيم عايدة في بيت لحم، إضرابه عن الطعام رفضا لهذا الاعتقال.وكانت مصادر محلية أعلنت أنه لليوم السابع على التوالي يواصل الأسير حسن شوكة من بيت لحم إضرابه عن الطعام رفضًا لقرار الاحتلال تحويله للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي تهمة.