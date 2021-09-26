عاجل

  • الصحة: استشهاد مواطن أصيب بالرصاص الحي وصل إلى مستشفى ابن سينا بحالة حرجة من بورقين

  • المتحدث باسم جيش الاحتلال: في أعقاب النشاط المكثف ضد عناصر حماس بالضفة نستعد لاحتمال إطلاق صواريخ من غزة

مباشر | لقاء مع وزير شؤون القدس حول الأحداث في بيت عنان

شؤون فلسطينية

أجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء

أجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في الأغوار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح غربية إلى  شمالية غربية  خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في الأغوار، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية  خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 30-19 27-17 25-17 بيت لحم 30-19 27-17 25-17
رام الله والبيرة 29-18 26-16 24-16 طولكرم 31-21 29-20 28-20
نابلس 31-20 28-18 26-18 قلقيلية 31-21 29-20 28-20
جنين 33-22 30-20 28-20 سلفيت 30-19 27-17 25-17
طوباس 34-23 31-21 29-21 روابي 31-20 28-18 26-18
الخليل 29-18 26-16 24-16 غزه 30-22 28-21 27-21
أريحا 38-26 35-24 34-24 خانيونس 30-22 28-21 27-21
الأغوار الشمالية 36-24 33-22 32-22 رفح 31-21 29-20 28-20
 

أخبار ذات صلة

طالع: أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل اليوم الأحد

طالع: أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل اليوم الأحد

فيديو.. إعلام الاحتلال يتحدث عن استشهاد أربعة مواطنين بتبادل لإطلاق النار بالضفة

فيديو.. إعلام الاحتلال يتحدث عن استشهاد أربعة مواطنين بتبادل لإطلاق النار بالضفة

الاحتلال يزعم استشهاد أربعة مواطنين خلال اشتباكات في عدة مناطق بالضفة

الاحتلال يزعم استشهاد أربعة مواطنين خلال اشتباكات في عدة مناطق بالضفة

أبو مرزوق: حسين الشيخ يحاول الاصطياد في الماء العكر

أبو مرزوق: حسين الشيخ يحاول الاصطياد في الماء العكر

غانتس: أبو مازن يتسلق شجرة سيصعب عليه النزول منها

غانتس: أبو مازن يتسلق شجرة سيصعب عليه النزول منها

القواسمة: نجدد رفضنا لتعطيل الانتخابات العامة لحين سماح الاحتلال بإجرائها بالقدس

القواسمة: نجدد رفضنا لتعطيل الانتخابات العامة لحين سماح الاحتلال بإجرائها بالقدس

تفاصيل اجتماع اتحاد المعلمين الفلسطينيين برئيس الوزراء

تفاصيل اجتماع اتحاد المعلمين الفلسطينيين برئيس الوزراء

راصد جوي يتحدث عن فصل الخريف والامراض المنتشرة فيه

راصد جوي يتحدث عن فصل الخريف والامراض المنتشرة فيه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فيديو.. إعلام الاحتلال يتحدث عن استشهاد أربعة مواطنين بتبادل لإطلاق النار بالضفة

فيديو.. إعلام الاحتلال يتحدث عن استشهاد أربعة مواطنين بتبادل لإطلاق النار بالضفة

عساف: خطاب الرئيس أعطى دفعة للجان المقاومة الشعبية للدفاع عن الأرض

عساف: خطاب الرئيس أعطى دفعة للجان المقاومة الشعبية للدفاع عن الأرض

بلدية غزة تقرر منح جملة تسهيلات مالية للقطاع السياحي

بلدية غزة تقرر منح جملة تسهيلات مالية للقطاع السياحي

الجامعة العربية: خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة سيكون إحدى الوثائق الأساسية لدينا

الجامعة العربية: خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة سيكون إحدى الوثائق الأساسية لدينا

حركة فتح تعلق على موقف العراق الرافض للتطبيع

حركة فتح تعلق على موقف العراق الرافض للتطبيع

ثلاث إصابات إحداها حرجة بحادث سير شمال جنين

ثلاث إصابات إحداها حرجة بحادث سير شمال جنين

المجلس الوطني: خطاب الرئيس أعاد القضية الفلسطينية لحاضنتها القانونية والسياسية

المجلس الوطني: خطاب الرئيس أعاد القضية الفلسطينية لحاضنتها القانونية والسياسية

بن شبات يعترف: أشرفت على اغتيال الرنتيسي وصلاح شحادة بغزة

بن شبات يعترف: أشرفت على اغتيال الرنتيسي وصلاح شحادة بغزة

منوعات

على خطى محمد هنيدي.. فنانة مصرية تعلن اعتزال الفن وامتهان مهنة غريبة

على خطى محمد هنيدي.. فنانة مصرية تعلن اعتزال الفن وامتهان مهنة غريبة

بعد إحالته للنيابة.. براءة رامز جلال من تهمة السرقة في هذه القضية

بعد إحالته للنيابة.. براءة رامز جلال من تهمة السرقة في هذه القضية

عمرو دياب يتسبب بطلاق زوجين في الأردن.. ما القصة؟

عمرو دياب يتسبب بطلاق زوجين في الأردن.. ما القصة؟

ما حقيقة تراجع ميمي جمال عن قرار اعتزال الفن؟

ما حقيقة تراجع ميمي جمال عن قرار اعتزال الفن؟

لهذا السبب.. الجمهور يخرج عن صمته ويهاجم هاني شاكر

لهذا السبب.. الجمهور يخرج عن صمته ويهاجم هاني شاكر

شاهد: الظهور الأول لسمير صبري بعد شائعة وفاته

شاهد: الظهور الأول لسمير صبري بعد شائعة وفاته

بعد إثارة البلبلة وحيرة الجمهور.. مدير القناة يكذّب مي حلمي بهذا القرار

بعد إثارة البلبلة وحيرة الجمهور.. مدير القناة يكذّب مي حلمي بهذا القرار

شاهد: ماجدة الرومي تكشف سبب سقوطها عن المسرح

شاهد: ماجدة الرومي تكشف سبب سقوطها عن المسرح

شاهد: الظهور الأول لياسمين عبد العزيز بعد العلاج: &#34;وداعاً&#34;

شاهد: الظهور الأول لياسمين عبد العزيز بعد العلاج: "وداعاً"

بعد استدعاء المباحث لها.. شاهد كيف هاجمت هيا الشعيبي إلهام الفضالة

بعد استدعاء المباحث لها.. شاهد كيف هاجمت هيا الشعيبي إلهام الفضالة

عربي

استقالة أكثر من 100 قيادي من حركة النهضة التونسية

استقالة أكثر من 100 قيادي من حركة النهضة التونسية

8 قتلى بتفجير قوي قرب قصر الرئاسة الصومالية بمقديشو.. وحركة (الشباب) تتبنى

8 قتلى بتفجير قوي قرب قصر الرئاسة الصومالية بمقديشو.. وحركة (الشباب) تتبنى

الرئاسة العراقية: نرفض محاولات التطبيع مع إسرائيل ونجدد موقفنا الداعم للقضية الفلسطينية

الرئاسة العراقية: نرفض محاولات التطبيع مع إسرائيل ونجدد موقفنا الداعم للقضية الفلسطينية

الكويت: لا استقرار في المنطقة ما لم ينل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة

الكويت: لا استقرار في المنطقة ما لم ينل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة