فيديو.. إعلام الاحتلال يتحدث عن استشهاد أربعة مواطنين بتبادل لإطلاق النار بالضفة

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن جيش الاحتلال حديثه صباح اليوم الأحد، عن استشهاد أربعة مواطنين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية الليلة الماضية.





وقال الصحفي، يوآف زيتون من صحيفة (يديعوت أحرونوت)، إن الجيش أكد "تصفية أربعة فلسطينيين على الأقل الليلة الماضية في تبادل لإطلاق النار في عدة نقاط في الضفة الليلة، كجزء من عملية اعتقالات واسعة النطاق ضد نشطاء حمـاس نفذتها قوات اليمام ووحدة دفدوفان".





يتبع..













رام الله - دنيا الوطن