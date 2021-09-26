الاحتلال يزعم استشهاد أربعة مواطنين خلال اشتباكات في عدة مناطق بالضفة















رام الله - دنيا الوطنزعمت وسائل إعلام الاحتلال، استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين، خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقعت فجر اليوم الأحد، في قرية بورقين بمدينة جنين.وقال نير دفوري، مراسل القناة 12 الإسرائيلية: "تبادل لإطلاق النار بين قوة من الجيش ومسلحين فلسطينيين خلال عملية اعتقال في قرية بورقين".بدوره، قال يوآف زيتون، مراسل صحيفة (يديعوت أحرونوت): "حادثة استثنائية الليلة، فقد أصيب عدد من الفلسطينيين في تبادل لإطلاق النار خلال نشاط لتنفيذ عمليات اعتقال واسعة للجيش في الضفة الغربية، حيث أن نشاط قوات الجيش لم ينته بعد".في سياق آخر، أصيب مواطنان فلسطينيان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد محاصرة الاحتلال لأحد المنازل في بلدة بيت عنان قرب مدينة القدس.