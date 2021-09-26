شؤون فلسطينية

أبو مرزوق: حسين الشيخ يحاول الاصطياد في الماء العكر

أبو مرزوق: حسين الشيخ يحاول الاصطياد في الماء العكر
رام الله - دنيا الوطن
رد موسى أبو مرزوق، القيادي بحركة حماس، السبت، على دعوة عضو مركزية (فتح)، حسين الشيخ، للسودان بتحويل الأموال المصادرة من الحركة إلى خزينة الحكومة الفلسطينية.

ووصف أبو مرزوق دعوة الشيخ، بأنها محاولة "للاصطياد في الماء العكر"، مؤكداً أن ما جرى في السودان هو صراع داخلي لاستجلاب التأييد الأمريكي للشق المدني في حكومة حمدوك لمواجهة العسكر.

وأضاف القيادي بحركة حماس، عبر موقع (تويتر)، أن ما جرى "لعبة رخيصة استخدم فيها اسم الحركة افتراءً، ومطلوب من السودان تصحيح الموقف ورد الحقوق إلى أصحابه".

وطالب حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس هيئة الشؤون المدنية، في وقت سابق، دولة السودان، بتسليم الأموال التي صادرتها من حركة حماس إلى السلطة الفلسطينية.

وقال الشيخ، في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر): "نتمنى من السودان الشقيقة التي كانت دومًا شعبًا وحكومة مع شعب فلسطين أن تسلم الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تم مصادرتها إلى دولة فلسطين ولحكومة فلسطين".

وأضاف: "الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون لهذه الأموال وتحديدًا شعبنا العظيم الذي يرزح تحت الحصار في غزة هاشم".

يذكر أن وكالة (رويترز) أفادت الخميس الماضي، بأن السلطات السودانية تمكنت من مصادرة جميع أصول حركة حماس على أراضيها، التي وفرتها لها في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

وأضافت الوكالة، أن أصول وممتلكات حماس في السودان شكلت لعقود موردا هاما لنشاطها، مشيرة إلى أن هذه الأصول تضمنت فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض ومحطة تلفزيونية وأراض وصرافات.

لكن حركة حماس عبر المتحدث باسمها حازم قاسم قالت: "لا يوجد لنا أي استثمارات في السودان، ونؤكد أنه ليس لدينا أي مشكلة مع أي جهة سودانية".

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