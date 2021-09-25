شؤون فلسطينية

غانتس: أبو مازن يتسلق شجرة سيصعب عليه النزول منها

غانتس: أبو مازن يتسلق شجرة سيصعب عليه النزول منها
رام الله - دنيا الوطن
رد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء السبت، على كلمة الرئيس محمود عباس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أمهل فيها الاحتلال عاماً واحداً للانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967.

وقال غانتس، في لقاء على (القناة 13) الإسرائيلية: "إن الجانب الإيجابي هو استمرار دعوة أبومازن لحل سياسي، أما الشيئ غير المناسب التحدي النهائي، والذي صعد فيه على شجرة سيكون من الصعب عليه النزول عنها".

وأكد غانتس، أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع الواقع الحالي هي تعزيز الأمن وتطوير الاقتصاد وتقوية حكم السلطة الفلسطينية. 

وأضاف قائلاً: "لقائي مع أبو مازن كان لغايات أمنية لضمان الاستقرار في المنطقة، وسأكرر اللقاء معه مرة أخرى بقدر ما يحدث من تطورات لاحقا إذا لزم الأمر".

في سياق آخر، وصف غانتس، رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، بأنه "شخص غير متوقع، ويعكر صفو السلوك والنظام في قطاع غزة".

وأضاف وزير جيش الاحتلال، أن "إسرائيل" غير مستعدة لقبول أي "خرق أمني" من القطاع، مؤكداً أن من أطلق الصواريخ من القطاع "متمردون" وليس حركة حماس، على حد وصفه.

وقال: إن الجيش رد بقسوة على كل حدث، ولم يتهاون تجاه إطلاق الصواريخ والبالونات من قطاع غزة.

وزعم وزير جيش الاحتلال، أن العدوان على قطاع غزة في أيار/ مايو الماضي، قد حقق جميع أهدافه، مضيفاً أن مستوى الردع تجاه الفصائل الفلسطينية في القطاع مرتفع.

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