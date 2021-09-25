تفاصيل اجتماع اتحاد المعلمين الفلسطينيين برئيس الوزراء

رام الله - دنيا الوطنأكد سائد ارزيقات، رئيس أمين عام اتحاد المعلمين الفلسطينيين، أنه جرى اجتماع مع الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم السبت، وتم نقاش مطالب اتحاد المعلمين الفلسطينيين.وأشار ارزيقات في تصريح نشره على صفحته في موقع (فيسبوك)، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مع وزارة التربية والتعليم وديوان الموظفين واتحاد المعلمين وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء.وقال: "كما تم الاتفاق على متابعة القضايا المالية العالقة مع وزارة المالية بشكل سريع وعاجل وتكليف مستشار رئيس الوزراء عصام القاسم بمتابعة باقي الملفات مع جهات الاختصاص والتنسيق لعقد اجتماع بخصوص العلاوات الإشرافية".وفي السياق، أكد أمين عام اتحاد المعلمين الفلسطينيين، أنه تم حل مجموعة من القضايا الأخرى، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.