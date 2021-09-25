شؤون فلسطينية

راصد جوي يتحدث عن فصل الخريف والامراض المنتشرة فيه

راصد جوي يتحدث عن فصل الخريف والامراض المنتشرة فيه
رام الله - دنيا الوطن
قال ليث العلامي، الراصد الجوي الفلسطيني: "يٌعتبر فصل الخريف مرحلة انتقالية من الصيف للشتاء، وصراع بين الكتل الهوائية الباردة التي تحاول الاقتراب من المنطقة على فترات، وبين الكتل الدافئة التي تلفظ أنفاسها الأخيرة في هذه المرحلة".

وأكد العلامي في تصريح نشره على صفحته في موقع (فيسبوك)، أن فصل الخريف يَمتاز بكثرة التقلبات الجوية والتغيرات السريعة في الحالة الجوية ودرجات الحرارة، لافتا إلى أن بعض أيام الفصل تشهد طقساً أقرب للبارد والماطر، وجزء من أيامه الأخرى تكون الأجواء فيها أقرب للصيفية.

وفي السياق قال العلامي: "المثل شعبي يقول : "بين تشرين الأول وتشرين الثاني صيف ثاني"، مضيفا: "تكثر في هذا الفصل الأمراض الموسمية مثل الرشح والانفلونزا".

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