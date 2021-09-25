شؤون فلسطينية

بعد الشيخ.. مجدلاني: ندعو حكومة السودان بتسليم أموال حماس المصادرة للحكومة الفلسطينية

بعد الشيخ.. مجدلاني: ندعو حكومة السودان بتسليم أموال حماس المصادرة للحكومة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
دعا أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينية، الحكومة السودانية، بالمبادرة لتسليم أموال حركة حماس التي صادرتها، للحكومة الفلسطينية.

وقال مجدلاني في تصريح نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مساء اليوم السبت: "أدعو حكومة السودان التي اتخذت قرارا حكيما بمصادرة أموال حركة حماس وهي أموال تخص الشعب الفلسطيني، إلى المبادرة لتسليمها إلى حكومة الشعب الفلسطيني، التي تتحمل كافة المسؤوليات عنه".

وكان حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، قد طالب دولة السودان، بتسليم الأموال التي صادرتها من حركة حماس إلى السلطة الفلسطينية.

وقال الشيخ، في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر): "نتمنى من السودان الشقيقة التي كانت دومًا شعبًا وحكومة مع شعب فلسطين أن تسلم الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تم مصادرتها إلى دولة فلسطين ولحكومة فلسطين".

وأضاف: "الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون لهذه الأموال وتحديدًا شعبنا العظيم الذي يرزح تحت الحصار في غزة هاشم".

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