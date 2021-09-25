عساف: خطاب الرئيس أعطى دفعة للجان المقاومة الشعبية للدفاع عن الأرض

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، إن الرئيس محمود عباس عبر بخطابه أمام الجمعة العامة للأمم المتحدة عن ثوابت شعبنا بثقة وقوة وحقه بملكية أرضه، لكن إسرائيل لم تقبل بأية حلول سابقا وتنكرت لقرارات الشرعية الدولية.وأضاف عساف في حديث لـ(صوت فلسطين)، اليوم السبت، أن خطاب سيادته أعطى دفعة للجان المقاومة الشعبية للدفاع عن أرضنا واستمرار الفعاليات في المناطق المهددة بالاستيطان، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما يجري من انتهاكات للاحتلال ضد شعبنا وممتلكاته.