دولي

الصحة الإيطالية: 50 وفاة و3.5 ألف إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة الإيطالية: 50 وفاة و3.5 ألف إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد في إيطاليا اليوم عتبة الـ3.5 ألف حالة، في تراجع طفيف عن حصيلة أمس.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 50 وفاة و3525 إصابة جديدة بالفيروس مقارنة مع 52 وفاة و3797 إصابة أمس فيما تماثل 4451 مريضا للشفاء، بحسب موقع (روسيا اليوم).

وسجلت في البلاد منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و657215 إصابة بالفيروس، منها 130653 حالة وفاة في ثامن أكبر حصيلة على مستوى العالم.

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