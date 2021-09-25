بلدية غزة تقرر منح جملة تسهيلات مالية للقطاع السياحي

رام الله - دنيا الوطنقرر مجلس بلدية غزة منح جملة من التسهيلات المالية للقطاع السياحي عن رسوم الحرفة للعام 2020 والعام الحالي 2021، بسبب الأضرار التي لحقت به خلال إغلاقات جائحة كورونا ولدعم القطاع السياحي في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المدينة .وأفادت البلدية أن التسهيلات شملت منح خصم بنسبة 100% لأصحاب المنشآت السياحية عن ضريبة الحرف للعام 2020، ونسبة 80% عن العام الحالي 2021، بالإضافة إلى خصم 50% على رسوم الخدمات بكافة بنودها باستثناء مبالغ التنظيم ما بعد العام 2008، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).وذكرت أنه تم منح خصومات بنسبة 100% عن رسوم الإعلانات للعام 2020, وخصم بنسبة 50% عن رسوم الإعلانات للعام 2021، وتخضع هذه الخصومات بعد عمل التسويات اللازمة حسب ما نص عليه النظام.ودعت البلدية أصحاب المنشآت السياحية للاستفادة من الخصومات المذكورة، مع منحهم حق الدفع بنسبة نقدية والتقسيط ، مؤكدة على منح المنشآت التي سددت ما عليها من مستحقات لعامي 2020، 2021 ، حق الاستفادة من التخفيضات كدفعة مسبقة على اشتراكاتهم .وطلبت من أصحاب المنشآت السياحية الراغبين بالاستفادة من هذه التسهيلات الحصول على كتاب خطي من الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية لتنفيذ عملية الخصم للأعوام المذكورة .من جانبه شكر رئيس الهيئة الفلسطينية للمطاعم عبدو غنيم، رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج والمجلس البلدي على هذه التسهيلات والتخفيف عن واقع القطاع السياحي في ظل جائحة كورونا، مؤكداً أهميتها في دعم صمود مؤسسات القطاع السياحي.