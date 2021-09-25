حركة فتح تعلق على موقف العراق الرافض للتطبيع

رام الله - دنيا الوطنعلقت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، على الموقف العراقي الرافض للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، موجهة التحية للعراق على هذا الموقف.وقال منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح، في تصريح نشره على صفحته في موقع (فيسبوك)، مساء اليوم السبت: "تحية للعراق الشقيق الذي لم يقبل أي تراجع عن التزام حكومة بلاده بقضية العرب، والمسلمين الأولى قضية فلسطين".وأضاف: "الشكر لحكومة العراق، وسنبقى نشد على يد القيادة السياسية في موقفها الشجاع والثابت، والمستمر، تجاه القضية الفلسطينية على مر السنين ورفضهم التطبيع قبل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة".وتابع الجاغوب بقوله: "عاش العراق قيادة و حكومة وشعبا وسيبقى موقفهم هذا في ذهن كل فلسطيني وهو موقف ليس غريب عن العراق الذي يقف الى جانب فلسطين وحقوقها دوما وخير شاهد على مواقف العراق شهداء الجيش العراقي في فلسطين رحمهم الله جميعا ورحم كل الشهداء العرب الذين ارتقوا على ثرى فلسطين".