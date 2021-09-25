كيف عقبت حركة حماس على الموقف العراقي الرافض للتطبيع؟





وأكد حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس في تصريحات له، حركته تقدر الموقف العراقي القيادي والشعبي الرافض للتطبيع مع الاحتلال، وانحيازه الدائم للقضية الفلسطينية.



وقال قاسم: "العراق كانت على الدوام تقف الى جانب القضية الفلسطينية ونضال شعبنا العادل ضد الاحتلال الإسرائيلي"، مضيفا: "العراقيون قاتلوا الى جانب شعبنا منذ حرب 1948 رفضا لإقامة الكيان الصهيوني".





ودعا الناطق باسم حركة حماس، كل الدول العربية في المنطقة، إلى رفض التطبيع والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم السبت، على الموقف الذي أبدته الرئاسة العراقية، والرافض للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.