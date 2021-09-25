عربي

استقالة أكثر من 100 قيادي من حركة النهضة التونسية

استقالة أكثر من 100 قيادي من حركة النهضة التونسية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أكثر من 100 قيادي في حركة "النهضة" التونسية استقالتهم من مناصبهم. ومن بين القيادات المستقيلة من حركة "النهضة" محمد بن سالم وسمير ديلو وعبد اللطيف المكي.

ونقلت قناة (نسمة) التونسية أنَّ قائمة المستقيلين تضمنت نواباً وأعضاء سابقين في المجلس التأسيسي، وأعضاء في مجلس الشورى، ومسؤولين جهويين.

وأصدر المستقيلون من الحركة بياناً حمّلوا فيه مسؤولية استقالتهم لما وصفوه بالـ"الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة"، والتي أدت إلى "عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 أيلول/سبتمبر 2021". 

ومن بين أبرز المستقيلين، آمال عزوز عضو المجلس التأسيسي للحركة، سمير ديلو عضو مجلس النواب، نسيبة بن علي عضو مجلس النواب، عبد اللطيف المكي عضو المجلس الوطني التأسيسي.

من جهته، لفت القيادي المستقيل من "النهضة" سمير ديلو إلى أنَّ الحركة وصلت إلى حالة عزلة، قائلاً إنها لم تعد قادرة على القيام بعمل مشترك ضد الخروج عن الشرعية الدستورية.

وأضاف أنَّ الحركة لم تبقِ صديقاً بسياساتها في البرلمان وخارجه، مشيراً إلى أن هناك أسماء أخرى ستلتحق بهذه الاستقالة.

وأكّد أن عدد الاستقالات أكبر بكثير من عدد الموقّعين على البيان.

وفي وقت سابق، أكدت حركة النهضة التونسية، رفضها "تعليق الدستور وتعويضه بتنظيم مؤقت للسلطات"، محذرة من "حكم فردي فاقد الشرعية".

كما أكد الأمناء العامّون لأحزاب التيار الديمقراطيّ في تونس، والتكتّل من أجل العمل والحريات، والجمهوريّ، وآفاق تونس، رفضهم تمديد العمل بالتدابير الاستثنائيّة أو تعليق الدستور التونسي.

أخبار ذات صلة

8 قتلى بتفجير قوي قرب قصر الرئاسة الصومالية بمقديشو.. وحركة (الشباب) تتبنى

8 قتلى بتفجير قوي قرب قصر الرئاسة الصومالية بمقديشو.. وحركة (الشباب) تتبنى

الرئاسة العراقية: نرفض محاولات التطبيع مع إسرائيل ونجدد موقفنا الداعم للقضية الفلسطينية

الرئاسة العراقية: نرفض محاولات التطبيع مع إسرائيل ونجدد موقفنا الداعم للقضية الفلسطينية

الكويت: لا استقرار في المنطقة ما لم ينل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة

الكويت: لا استقرار في المنطقة ما لم ينل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة

هزة أرضية تضرب مناطق متفرقة شمال العراق

هزة أرضية تضرب مناطق متفرقة شمال العراق

حزب الله: مخازن أسلحتنا ممتلئة وسنرد على أي هجوم إسرائيلي

حزب الله: مخازن أسلحتنا ممتلئة وسنرد على أي هجوم إسرائيلي

أحزاب تونسية تعلن دعمها القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد

أحزاب تونسية تعلن دعمها القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد

الرئيس اللبناني: ندين الاعتداء الإسرائيلي على حدودنا البحرية

الرئيس اللبناني: ندين الاعتداء الإسرائيلي على حدودنا البحرية

لقاء روسي سعودي في نيويورك لبحث سبل التعاون بين البلدين

لقاء روسي سعودي في نيويورك لبحث سبل التعاون بين البلدين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون &#34;عين الهوية&#34; في قرية حوسان غرب بيت لحم

مستوطنون يقتحمون "عين الهوية" في قرية حوسان غرب بيت لحم

حلس: الرئيس عبر عن الإجماع الوطني وهذا يتطلب التفاف الفصائل حوله

حلس: الرئيس عبر عن الإجماع الوطني وهذا يتطلب التفاف الفصائل حوله

الأسيران المقدسيان دويات وأبو كف يدخلان عامهما الاعتقالي السابع

الأسيران المقدسيان دويات وأبو كف يدخلان عامهما الاعتقالي السابع

تقرير: الاحتلال يعتزم بناء المعابد والكنس اليهودية في المستوطنات

تقرير: الاحتلال يعتزم بناء المعابد والكنس اليهودية في المستوطنات

الاحتلال يفرج عن الأسيرة خالدة جرار غداً الأحد

الاحتلال يفرج عن الأسيرة خالدة جرار غداً الأحد

فلسطين تواصل تسجيل معدلات مرتفعة بوفيات وإصابات (كورونا)

فلسطين تواصل تسجيل معدلات مرتفعة بوفيات وإصابات (كورونا)

اشتية لقادة الأجهزة الأمنية: يجب مصادرة السلاح غير الشرعي بشكل حاسم

اشتية لقادة الأجهزة الأمنية: يجب مصادرة السلاح غير الشرعي بشكل حاسم

حماس: خطاب أبو مازن في الأمم المتحدة إعادة إنتاج لمسار التيه والفشل

حماس: خطاب أبو مازن في الأمم المتحدة إعادة إنتاج لمسار التيه والفشل

منوعات

على خطى محمد هنيدي.. فنانة مصرية تعلن اعتزال الفن وامتهان مهنة غريبة

على خطى محمد هنيدي.. فنانة مصرية تعلن اعتزال الفن وامتهان مهنة غريبة

بعد إحالته للنيابة.. براءة رامز جلال من تهمة السرقة في هذه القضية

بعد إحالته للنيابة.. براءة رامز جلال من تهمة السرقة في هذه القضية

عمرو دياب يتسبب بطلاق زوجين في الأردن.. ما القصة؟

عمرو دياب يتسبب بطلاق زوجين في الأردن.. ما القصة؟

ما حقيقة تراجع ميمي جمال عن قرار اعتزال الفن؟

ما حقيقة تراجع ميمي جمال عن قرار اعتزال الفن؟

لهذا السبب.. الجمهور يخرج عن صمته ويهاجم هاني شاكر

لهذا السبب.. الجمهور يخرج عن صمته ويهاجم هاني شاكر

شاهد: الظهور الأول لسمير صبري بعد شائعة وفاته

شاهد: الظهور الأول لسمير صبري بعد شائعة وفاته

بعد إثارة البلبلة وحيرة الجمهور.. مدير القناة يكذّب مي حلمي بهذا القرار

بعد إثارة البلبلة وحيرة الجمهور.. مدير القناة يكذّب مي حلمي بهذا القرار

شاهد: ماجدة الرومي تكشف سبب سقوطها عن المسرح

شاهد: ماجدة الرومي تكشف سبب سقوطها عن المسرح

شاهد: الظهور الأول لياسمين عبد العزيز بعد العلاج: &#34;وداعاً&#34;

شاهد: الظهور الأول لياسمين عبد العزيز بعد العلاج: "وداعاً"

بعد استدعاء المباحث لها.. شاهد كيف هاجمت هيا الشعيبي إلهام الفضالة

بعد استدعاء المباحث لها.. شاهد كيف هاجمت هيا الشعيبي إلهام الفضالة

عربي

الكويت: لا استقرار في المنطقة ما لم ينل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة

الكويت: لا استقرار في المنطقة ما لم ينل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة

هزة أرضية تضرب مناطق متفرقة شمال العراق

هزة أرضية تضرب مناطق متفرقة شمال العراق

حزب الله: مخازن أسلحتنا ممتلئة وسنرد على أي هجوم إسرائيلي

حزب الله: مخازن أسلحتنا ممتلئة وسنرد على أي هجوم إسرائيلي

أحزاب تونسية تعلن دعمها القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد

أحزاب تونسية تعلن دعمها القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد