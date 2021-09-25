عاجل

  • ثلاث إصابات إحداها حرجة بحادث سير شمال جنين

شؤون فلسطينية

المجلس الوطني: خطاب الرئيس أعاد القضية الفلسطينية لحاضنتها القانونية والسياسية

المجلس الوطني: خطاب الرئيس أعاد القضية الفلسطينية لحاضنتها القانونية والسياسية
رام الله - دنيا الوطن
قال المجلس الوطني الفلسطيني: "إن خطاب الرئيس محمود عباس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعاد القضية الفلسطينية إلى جذورها القانونية وحاضنتها السياسية في الأمم المتحدة، وفق الأسس التي حددتها بشأن قيام الدولة الفلسطينية وفق القرار 181، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم وفق القرار 194".

ودعا المجلس الوطني في بيان صحفي أصدره رئيسه سليم الزعنون، اليوم السبت، القوى والفصائل للبناء على ما جاء في خطاب الرئيس، لإنجاز المصالحة وتجسيد الوحدة الوطنية الشاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأكد أن ما ورد في خطاب الرئيس يضع العالم ومؤسساته وفي مقدمتها الأمم المتحدة عند مسؤولياتهم وواجباتهم التي تخلفوا عن القيام بها بتنفيذ قراراتها بإنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وتجسيد قيام دولة فلسطين ذات السيادة الناجزة وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

أخبار ذات صلة

بن شبات يعترف: أشرفت على اغتيال الرنتيسي وصلاح شحادة بغزة

بن شبات يعترف: أشرفت على اغتيال الرنتيسي وصلاح شحادة بغزة

مستوطنون يقتحمون &#34;عين الهوية&#34; في قرية حوسان غرب بيت لحم

مستوطنون يقتحمون "عين الهوية" في قرية حوسان غرب بيت لحم

الزق: خطاب الرئيس عبر عن الواقع الفلسطيني وأكد الثوابت الوطنية

الزق: خطاب الرئيس عبر عن الواقع الفلسطيني وأكد الثوابت الوطنية

حلس: الرئيس عبر عن الإجماع الوطني وهذا يتطلب التفاف الفصائل حوله

حلس: الرئيس عبر عن الإجماع الوطني وهذا يتطلب التفاف الفصائل حوله

الأسيران المقدسيان دويات وأبو كف يدخلان عامهما الاعتقالي السابع

الأسيران المقدسيان دويات وأبو كف يدخلان عامهما الاعتقالي السابع

الجبهة الشعبية تكشف أبرز الملفات التي تم مناقشتها مع وفدها في القاهرة

الجبهة الشعبية تكشف أبرز الملفات التي تم مناقشتها مع وفدها في القاهرة

تقرير: الاحتلال يعتزم بناء المعابد والكنس اليهودية في المستوطنات

تقرير: الاحتلال يعتزم بناء المعابد والكنس اليهودية في المستوطنات

الاحتلال يفرج عن الأسيرة خالدة جرار غداً الأحد

الاحتلال يفرج عن الأسيرة خالدة جرار غداً الأحد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون &#34;عين الهوية&#34; في قرية حوسان غرب بيت لحم

مستوطنون يقتحمون "عين الهوية" في قرية حوسان غرب بيت لحم

الأسيران المقدسيان دويات وأبو كف يدخلان عامهما الاعتقالي السابع

الأسيران المقدسيان دويات وأبو كف يدخلان عامهما الاعتقالي السابع

تقرير: الاحتلال يعتزم بناء المعابد والكنس اليهودية في المستوطنات

تقرير: الاحتلال يعتزم بناء المعابد والكنس اليهودية في المستوطنات

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

نشر رابط الاستعلام عن المنحة القطرية 100 دولار

نشر رابط الاستعلام عن المنحة القطرية 100 دولار

مرور غزة توضِّح حالة الطرق خلال الـ24 ساعة الماضية

مرور غزة توضِّح حالة الطرق خلال الـ24 ساعة الماضية

اعتقالات ومواجهات مع الاحتلال في الضفة

اعتقالات ومواجهات مع الاحتلال في الضفة

8 وفيات و732 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في غزة

8 وفيات و732 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في غزة

منوعات

على خطى محمد هنيدي.. فنانة مصرية تعلن اعتزال الفن وامتهان مهنة غريبة

على خطى محمد هنيدي.. فنانة مصرية تعلن اعتزال الفن وامتهان مهنة غريبة

بعد إحالته للنيابة.. براءة رامز جلال من تهمة السرقة في هذه القضية

بعد إحالته للنيابة.. براءة رامز جلال من تهمة السرقة في هذه القضية

عمرو دياب يتسبب بطلاق زوجين في الأردن.. ما القصة؟

عمرو دياب يتسبب بطلاق زوجين في الأردن.. ما القصة؟

ما حقيقة تراجع ميمي جمال عن قرار اعتزال الفن؟

ما حقيقة تراجع ميمي جمال عن قرار اعتزال الفن؟

لهذا السبب.. الجمهور يخرج عن صمته ويهاجم هاني شاكر

لهذا السبب.. الجمهور يخرج عن صمته ويهاجم هاني شاكر

شاهد: الظهور الأول لسمير صبري بعد شائعة وفاته

شاهد: الظهور الأول لسمير صبري بعد شائعة وفاته

بعد إثارة البلبلة وحيرة الجمهور.. مدير القناة يكذّب مي حلمي بهذا القرار

بعد إثارة البلبلة وحيرة الجمهور.. مدير القناة يكذّب مي حلمي بهذا القرار

شاهد: ماجدة الرومي تكشف سبب سقوطها عن المسرح

شاهد: ماجدة الرومي تكشف سبب سقوطها عن المسرح

شاهد: الظهور الأول لياسمين عبد العزيز بعد العلاج: &#34;وداعاً&#34;

شاهد: الظهور الأول لياسمين عبد العزيز بعد العلاج: "وداعاً"

بعد استدعاء المباحث لها.. شاهد كيف هاجمت هيا الشعيبي إلهام الفضالة

بعد استدعاء المباحث لها.. شاهد كيف هاجمت هيا الشعيبي إلهام الفضالة

عربي

الكويت: لا استقرار في المنطقة ما لم ينل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة

الكويت: لا استقرار في المنطقة ما لم ينل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة

هزة أرضية تضرب مناطق متفرقة شمال العراق

هزة أرضية تضرب مناطق متفرقة شمال العراق

حزب الله: مخازن أسلحتنا ممتلئة وسنرد على أي هجوم إسرائيلي

حزب الله: مخازن أسلحتنا ممتلئة وسنرد على أي هجوم إسرائيلي

أحزاب تونسية تعلن دعمها القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد

أحزاب تونسية تعلن دعمها القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد