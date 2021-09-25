الرئاسة العراقية: نرفض محاولات التطبيع مع إسرائيل ونجدد موقفنا الداعم للقضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأكدت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم السبت، رفضها لمحاولات التطبيع مع إسرائيل، وجددت موقفها الداعم للقضية الفلسطينية.وقال بيان للناطق باسم رئاسة الجمهورية العراقية، نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "في الوقت الذي تؤكد فيه رئاسة الجمهورية موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وتنفيذ الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني، فإنها تجدد رفض العراق القاطع لمسألة التطبيع مع اسرائيل، وتدعو الى احترام إرادة العراقيين وقرارهم الوطني المستقل".واضاف البيان ان "الاجتماع الأخير الذي عُقد للترويج لهذا المفهوم لا يمثّل أهالي وسكان المدن العراقية، بل يمثّل مواقف من شارك بها فقط، فضلا عن كونه محاولة لتأجيج الوضع العام واستهداف السلم الاهلي".وتابع البيان، "رئاسة الجمهورية تدعو الى الابتعاد عن الترويج لمفاهيم مرفوضة وطنيا وقانونيا، وتمس مشاعر العراقيين، في الوقت الذي يجب أن نستعد فيه لاجراء انتخابات نزيهة وشفافة تدعم المسار الوطني في العراق، وتعيد لجميع العراقيين حياة حرة كريمة".