حلس: الرئيس عبر عن الإجماع الوطني وهذا يتطلب التفاف الفصائل حوله

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" أحمد حلس، إن خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة، أقام الحجة على العالم بأسره بأن شعبنا قدم الكثير لإحلال السلام العادل عبر عملية سياسية، لكن لا يوجد شريك إسرائيلي.وأضاف حلس لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم السبت، ان الرئيس حذر من التداعيات الخطيرة لاستمرار انتهاكات الاحتلال وتدمير فرص حل الدولتين، ووضع العالم أمام مسؤولياته للوصول إلى تنفيذه.وأوضح أن أبو مازن عبر في خطابه عن الإجماع الوطني، وهو ما يتطلب التفاف كل القوى والفصائل حوله، وعدم البحث عن مكاسب حزبية على حساب القضية الفلسطينية.وأكد أهمية دعوة الرئيس لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون قادرة على تقديم الحلول للمواطنين في هذه المرحلة، مبينا أن الانتخابات لم تلغَ، إنما تم تأجيلها لأسباب وطنية تتعلق بالقدس المحتلة لأنها في قلب العملية السياسية، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات فيها.