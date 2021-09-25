الاحتلال يفرج عن الأسيرة خالدة جرار غداً الأحد
من المقرر أن تفرج قوات الاحتلال، يوم غدٍ الأحد عن الأسيرة خالدة جرار من مدينة رام الله عقب انتهاء محكوميتها.
وقال مكتب "إعلام الأسرى"، إن يوم غدٍ الأحد26/9/2021، من المقرر أن تفرج قوات الاحتلال عن الأسيرة خالدة جرار بعد عامين من الاعتقال.
واعتقل الاحتلال جرار في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2019، من بيتها في مدينة البيرة قرب رام الله، وحكم عليها بالسجن لمدة عامين ودفع غرامة مالية نحو 1300 دولار، بتهمة " تبوؤ منصب قيادي في تنظيم غير مسموح".
يذكر أن الاحتلال رفض اطلاق سراح جرار في يوليو الماضي للمشاركة في تشيع ابنتها الشابة سهى.
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