فلسطين تواصل تسجيل معدلات مرتفعة بوفيات وإصابات (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، اليوم السبت الموافق 25 سبتمبر 2021، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92‪,‬1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6‪,‬9% ونسبة الوفيات 1‪%‬ من مجمل الإصابات.وأشارت الوزيرة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "القدس 498، طولكرم 39، أريحا والأغوار 25، ضواحي القدس 8، قلقيلية 15، سلفيت 16، نابلس 64، جنين 25، رام الله والبيرة 44، بيت لحم 16، طوباس 6، الخليل 4، قطاع غزة 732".وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: القدس 116، طولكرم 38، أريحا والأغوار 12، ضواحي القدس 16، قلقيلية 106، سلفيت 38، نابلس 127، جنين 132، رام الله والبيرة 109، بيت لحم 10، طوباس 26، الخليل 36، قطاع غزة 950‪ ‬.وسجلت 8 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، و 4 حالات وفاة في نابلس، وحالتان في الخليل، حالتان في جنين، حالتان في سلفيت، حالتان في طولكرم وحالة في قلقيلية.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 73 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 190 مريضاً، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,358,918 بينهم 675,119 تلقوا الجرعتين من اللقاح.