شؤون فلسطينية

اشتية لقادة الأجهزة الأمنية: يجب مصادرة السلاح غير الشرعي بشكل حاسم

اشتية لقادة الأجهزة الأمنية: يجب مصادرة السلاح غير الشرعي بشكل حاسم
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
ترأس رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية، في مقر محافظة الخليل، لبحث عدد من القضايا الهامة التي تمس المواطنين، وأهمية درء الفتنة والحفاظ على السلم الأهلي، وسيادة القانون والنظام، واعتقال المطلوبين الى العدالة ومصادرة السلاح غير الشرعي بشكل حاسم.

وجاء اجتماع الأجهزة الأمنية في محافظة الخليل تمهيدا لعقد جلسة تسبق جلسة الحكومة المقررة الاثنين المقبل، وذلك بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس، للاطلاع على أوضاع المحافظة وما تواجهه من تحديات في ضوء ارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين، والاستيلاء على الأراضي للتوسع الاستيطاني في المدينة، والانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون للحرم الابراهيمي الشريف.

 

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