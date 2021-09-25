شؤون فلسطينية

مرور غزة توضِّح حالة الطرق خلال الـ24 ساعة الماضية

مرور غزة توضِّح حالة الطرق خلال الـ24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شرطة مرور غزة، صباح يوم السبت، عن حالة الطرق لليوم، موضحة أن حركة المرور نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

وأشارت إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق. 

ونوهت إلى إغلاق كلي لشارع الجلاء "السايد الشرقي والغربي" من مفترق شركة جوال حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، وكذلك شارع الوحدة "السايد الشمالي والجنوبي" من مفترق المحاكم حتى مفترق برج شوا وحصري، بوجود أعمال إزالة برج الجوهرة. 

وعلى صعيد آخر، ذكرت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، أنها سجلت صباح اليوم، 6 حوادث سير خلّفت 4 إصابات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أنّ الحوادث نجم عنها إصابة خطيرة وأخرى متوسطة وإصابتين طفيفة، بالإضافة لأضرار مادية بعدد من المركبات.

وذكرت في تفصيل الحوادث أنّ حادثًا مروريًا وقع في شارع يافا بمدينة غزة تسبب بإصابة طفل بجراح متوسطة إثر صدمه من دراجة نارية مجهولة، فيما تسبب حادث آخر على مفترق بالميرا بغزة بإصابة مواطن يقود دراجة نارية بجراح متوسطة بعد صدمه من مركبة.

وأشارت المرور إلى إصابة طفل بجراح خطيرة بعد صدمه من مركبة في شارع صلاح الدين بغزة.

ودعت المواطنين، إلى أنه عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 177، واستقبال شكاوى وملاحظات واستفسارات المواطنين عبر تطبيق واتسآب على الرقم 00972594100640.

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