شؤون فلسطينية

اعتقالات ومواجهات مع الاحتلال في الضفة

اعتقالات ومواجهات مع الاحتلال في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها مواجهات تركزت في مدينة رام الله.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد عمر البرغوثي، نجل "أبو عاصف البرغوثي"، بعد مداهمة منزله في بلدة كوبر شمال رام الله.

وشهدت بلدتي كوبر مواجهات عنيفة من مسافة الصفر، وألقى الشبان الزجاجات الحارقة والحجارة على آليات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية المزرعة الغربية، واعتقلت الشابين مصطفى شريتح، ويحيى حسن لدادوة، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما والتخريب في محتوياتهما.

وداهمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون قضاء رام الله، واعتقلت الشاب محمد الشني بعد دهم وتفتيش منزله في المخيم، ونقلته إلى جهة مجهولة.

وشهدت بلدة بير زيت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، تخللها رشق الدوريات العسكرية بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وفي نابلس، شهدت بلدة بيتا مواجهات وصفت بالعنيفة بعد تشييع جثمان الشهيد محمد علي خبيصة، والذي ارتقى شهيدا برصاص الاحتلال خلال مواجهات على جبل صبيح أمس الجمعة.

وأفاد الصحفي مجاهد مفلح أنه وبعد أن شيّع شبّان بيتا جثمان محمد خبيصة، الليلة الماضية، انطلقوا صابين جام غضبهم على أعمال الإنشاءات التي يجريها الاحتلال لإقامة شارع التفافيّ استيطاني غرب البلدة، وأحرقوا الأخشاب والمعدات، وصادروا كميّات من الحديد المعدّ لتجهيز الشارع.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، حملات دهم واعتقال بشكل يومي، تتركز في ساعات الليلة، يتخللها عمليات تخريب للمنازل وإرهاب الساكنين الآمنين في منازلهم.

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