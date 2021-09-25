شؤون فلسطينية

8 وفيات و732 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في غزة

8 وفيات و732 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، تسجيل 8 حالات وفاة و732 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 2329 عينة.

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 1339 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 163210، منها 20251 حالة نشطة.

وأشارت الوزارة إلى، تعافي 950 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 141620 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 410 ، منها 263 حالة خطرة.

أخبار ذات صلة

فتح: خطاب الرئيس عباس وثيقة تاريخية لدول العالم

فتح: خطاب الرئيس عباس وثيقة تاريخية لدول العالم

حسين الشيخ يُطالب السودان بتحويل أموال حماس المُصادرة لصالح السلطة الفلسطينية

حسين الشيخ يُطالب السودان بتحويل أموال حماس المُصادرة لصالح السلطة الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين شمال رام الله

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين شمال رام الله

الاحتلال يعتقل نجل الراحل أبو عاصف البرغوثي

الاحتلال يعتقل نجل الراحل أبو عاصف البرغوثي

الأسير حسام عابد يدخل عامه الـ 19 في سجون الاحتلال

الأسير حسام عابد يدخل عامه الـ 19 في سجون الاحتلال

مصرع صياد غرقًا في بحر غزة

مصرع صياد غرقًا في بحر غزة

&#34;انخفاض الدجاج وارتفاع الطماطم&#34;.. طالع أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

"انخفاض الدجاج وارتفاع الطماطم".. طالع أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

أسعار الذهب في فلسطين

أسعار الذهب في فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل نجل الراحل أبو عاصف البرغوثي

الاحتلال يعتقل نجل الراحل أبو عاصف البرغوثي

إشتية: خطاب الرئيس بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي من المخاطر المترتبة على استمرار الاحتلال

إشتية: خطاب الرئيس بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي من المخاطر المترتبة على استمرار الاحتلال

شاليط يكشف تفاصيل جديدة عن أيام أسره لدى المقاومة بغزة

شاليط يكشف تفاصيل جديدة عن أيام أسره لدى المقاومة بغزة

الشرطة البحرية بمحافظة الوسطى تُنقذ ثلاثة صيادين تعطلت مركبتهم

الشرطة البحرية بمحافظة الوسطى تُنقذ ثلاثة صيادين تعطلت مركبتهم

بالأسماء: تعرف على نتائج انتخابات نقابة العاملين في صناعة الذهب والمجوهرات بغزة

بالأسماء: تعرف على نتائج انتخابات نقابة العاملين في صناعة الذهب والمجوهرات بغزة

جماهير نابلس تشيّع جثمان الشهيد محمد خبيصة

جماهير نابلس تشيّع جثمان الشهيد محمد خبيصة

العاروري: تجزأة الانتخابات مسرحية وملهاة لن نكون جزءًا منها

العاروري: تجزأة الانتخابات مسرحية وملهاة لن نكون جزءًا منها

هل يجب فحص (كورونا) قبل تلقي اللقاح المضاد؟ الصحة بغزة تجيب

هل يجب فحص (كورونا) قبل تلقي اللقاح المضاد؟ الصحة بغزة تجيب

منوعات

على خطى محمد هنيدي.. فنانة مصرية تعلن اعتزال الفن وامتهان مهنة غريبة

على خطى محمد هنيدي.. فنانة مصرية تعلن اعتزال الفن وامتهان مهنة غريبة

بعد إحالته للنيابة.. براءة رامز جلال من تهمة السرقة في هذه القضية

بعد إحالته للنيابة.. براءة رامز جلال من تهمة السرقة في هذه القضية

عمرو دياب يتسبب بطلاق زوجين في الأردن.. ما القصة؟

عمرو دياب يتسبب بطلاق زوجين في الأردن.. ما القصة؟

ما حقيقة تراجع ميمي جمال عن قرار اعتزال الفن؟

ما حقيقة تراجع ميمي جمال عن قرار اعتزال الفن؟

لهذا السبب.. الجمهور يخرج عن صمته ويهاجم هاني شاكر

لهذا السبب.. الجمهور يخرج عن صمته ويهاجم هاني شاكر

شاهد: الظهور الأول لسمير صبري بعد شائعة وفاته

شاهد: الظهور الأول لسمير صبري بعد شائعة وفاته

بعد إثارة البلبلة وحيرة الجمهور.. مدير القناة يكذّب مي حلمي بهذا القرار

بعد إثارة البلبلة وحيرة الجمهور.. مدير القناة يكذّب مي حلمي بهذا القرار

شاهد: ماجدة الرومي تكشف سبب سقوطها عن المسرح

شاهد: ماجدة الرومي تكشف سبب سقوطها عن المسرح

شاهد: الظهور الأول لياسمين عبد العزيز بعد العلاج: &#34;وداعاً&#34;

شاهد: الظهور الأول لياسمين عبد العزيز بعد العلاج: "وداعاً"

بعد استدعاء المباحث لها.. شاهد كيف هاجمت هيا الشعيبي إلهام الفضالة

بعد استدعاء المباحث لها.. شاهد كيف هاجمت هيا الشعيبي إلهام الفضالة

عربي

حزب الله: مخازن أسلحتنا ممتلئة وسنرد على أي هجوم إسرائيلي

حزب الله: مخازن أسلحتنا ممتلئة وسنرد على أي هجوم إسرائيلي

أحزاب تونسية تعلن دعمها القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد

أحزاب تونسية تعلن دعمها القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد

الرئيس اللبناني: ندين الاعتداء الإسرائيلي على حدودنا البحرية

الرئيس اللبناني: ندين الاعتداء الإسرائيلي على حدودنا البحرية

لقاء روسي سعودي في نيويورك لبحث سبل التعاون بين البلدين

لقاء روسي سعودي في نيويورك لبحث سبل التعاون بين البلدين