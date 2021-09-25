شؤون فلسطينية

حسين الشيخ يُطالب السودان بتحويل أموال حماس المُصادرة لصالح السلطة الفلسطينية

حسين الشيخ يُطالب السودان بتحويل أموال حماس المُصادرة لصالح السلطة الفلسطينية
حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
طالب حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس هيئة الشؤون المدنية، دولة السودان، بتسليم الأموال التي صادرتها من حركة حماس إلى السلطة الفلسطينية.

وقال الشيخ، في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر): "نتمنى من السودان الشقيقة التي كانت دومًا شعبًا وحكومة مع شعب فلسطين أن تسلم الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تم مصادرتها إلى دولة فلسطين ولحكومة فلسطين".

وأضاف: "الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون لهذه الأموال وتحديدًا شعبنا العظيم الذي يرزح تحت الحصار في غزة هاشم".

يذكر أن وكالة (رويترز) أفادت الخميس الماضي، بأن السلطات السودانية تمكنت من مصادرة جميع أصول حركة حماس على أراضيها، التي وفرتها لها في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

وأضافت الوكالة، أن أصول وممتلكات حماس في السودان شكلت لعقود موردا هاما لنشاطها، مشيرة إلى أن هذه الأصول تضمنت فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض ومحطة تلفزيونية وأراض وصرافات.

لكن حركة حماس عبر المتحدث باسمها حازم قاسم قالت: "لا يوجد لنا أي استثمارات في السودان، ونؤكد أنه ليس لدينا أي مشكلة مع أي جهة سودانية".

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