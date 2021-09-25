الاحتلال يعتقل نجل الراحل أبو عاصف البرغوثي

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، الشاب محمد عمر البرغوثي، نجل الشيخ الراحل أبو عاصف البرغوثي وشقيق الشهيد صالح والأسير عاصم بعد مداهمة منزله في بلدة كوبر شمال رام الله.وأفادت عائلة المعتقل البرغوثي أن قوات الاحتلال اقتحمت منزلها وفتشته وخربت في محتوياته، واعتقلت نجلها الأسير المحرر محمد البرغوثي.وأفادت أم عاصف البرغوثي أن ضابط مخابرات الاحتـلال قال لها خلال اعتقال نجلها أنها "ربّت "مخربين"، وأن الذي يربي المخربين سيصبح فيه هكذا، وأنه خلق ليخرّب حياتهم".وردت أم عاصف على ضابط المخابرات أنها تفتخر بتربيتها وسعيدة بها، مضيفة: "فشرت عينك تخرّب حياتنا، واحنا عارفين حياتنا وعارفين طريقنا ومش رح تخرب حياتنا مبسوط على الجيش الجرار الي جايبه، معلقة انهزمتوا منها " .واندلعت مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيرزيت في رام الله، وألقى الشبان الزجاجات الحارقة على دوريات الاحتلال.