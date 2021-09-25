شؤون فلسطينية

الأسير حسام عابد يدخل عامه الـ 19 في سجون الاحتلال

الأسير حسام عابد يدخل عامه الـ 19 في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم السبت، أن الأسير المجاهد حسام عدنان توفيق عابد (41 عامًا)، من بلدة كفر دان بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى ثمانية عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال.

وأوضحت مهجة القدس، أن "قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 25/09/2003م؛ وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكمًا بالسجن المؤبد ثلاث مرات، إضافة إلى (55) عامًا ونصف، بتهمة الانتماء والعضوية لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والضلوع في العملية الاستشهادية التي نفذتها الاستشهادية هبة دراغمة في مدينة العفولة داخل الخط الأخضر، وأسفرت في حينه عن مقتل وإصابة عشرات الصهاينة".

يذكر أن الأسير حسام عابد ولد بتاريخ 01/03/1980؛ وهو أعزب؛ وكانت قوات الاحتلال قد هدمت منزل عائلة الأسير عابد بتاريخ 14/07/2003م؛ وهو أحد أعضاء الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال.

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