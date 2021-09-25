شؤون فلسطينية

الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في الأغوار، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا، وباردا نسبياً في المناطق الجبلية، معتدلا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في الأغوار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، الثلاثاء المقبل، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في الأغوار، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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