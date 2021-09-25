أحزاب تونسية تعلن دعمها القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد

رام الله - دنيا الوطنأصدرت 6 أحزاب تونسية بياناً مشتركاً، أعلنت فيه دعمها القرارات التي اتَّخذها الرئيس قيس سعيد.ووفق قناة (الميادين) فإن الأحزاب الموقّعة على البيان هي "تونس إلى الأمام"، حركة "الشّعب"، "التيّار الشّعبي"، "التّحالف من أجل تونس"، حركة "البعث" و"الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي".ودعت الأمم المتحدة، الأطرافَ التونسية إلى إطلاق حوار شامل "يتوافق مع القيم الديمقراطية"، من أجل حلّ القضايا العالقة في البلاد.وكانت أحزاب تونسية متعددة استنكرت "احتكار السلطات التنفيذية والتشريعية"، واعتبرت 4 أحزاب تونسية أنّ "الإجراءات الرئاسية الأخيرة هي خروجٌ عن الدستور".وأصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الأربعاء الماضي، أمراً رئاسياً جديداً يتعلّق بصلاحياته الجديدة، وعلى رأسها تولّي السلطتين التنفيذية والتشريعية.