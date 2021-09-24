الشرطة البحرية بمحافظة الوسطى تُنقذ ثلاثة صيادين تعطلت مركبتهم

رام الله - دنيا الوطنأنقذت الشرطة البحرية، بمحافظة الوسطى، مساء اليوم الجمعة، ثلاثة صيادين تعطلت مركبتهم في عرض البحر.وأوضحت الشرطة، في تصريح صحفي، أنها تلقت إشارة تفيد انقلاب أحد المركبات وعليها ثلاثة صيادين، على الفور توجهت دورية الإنقاذ إلى عرض البحر وأخرجت الصيادين الثلاثة.وأكدت البحرية أنها قدمت الإسعافات الأولية لهم وهم بصحة جيدة مع وجود أضرار مادية في المركبة وشباك الصيد، داعيةً الصيادين إلى تفقد مركباتهم وصيانتهم قبل دخول فصول الشتاء حفاظاً على سلامتهم .