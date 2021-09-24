بالأسماء: تعرف على نتائج انتخابات نقابة العاملين في صناعة الذهب والمجوهرات بغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت نقابة العاملين في صناعة وتجارة الذهب والفضة والمجوهرات في قطاع غزة، مساء الجمعة، عن نتائج انتخابات رئاسة وعضوية مجلس إدارة النقابة.وقالت نقابة العاملين في صناعة وتجارة الذهب والفضة والمجوهرات بغزة: "إنّ عملية الانتخابات والتي حضرها ممثلين عن وزارة العدل ومكتب مباحث الذهب ومديرة دمغ ومراقبة المعادن الثمينة والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، تمت بكل نزاهة وشفافية.وأشارت إلى أنّ نتائج فرز الأصوات في العملية الانتخابية أسفرت عن التالية أسمائهم:محمود حمادة -رئيس النقابةإياد بصل - عضوية مجلس إدارةعاطف طبازة - عضوية مجلس إدارةوليد فهيد - عضوية مجلس إدارةعلي مقاط - عضوية مجلس إدارةعبدالله عودة - عضوية مجلس إدارةجمال سرحان - عضوية مجلس إدارةوائل أبو جـزر - عضوية مجلس إدارةبهاء السعدي - عضوية مجلس إدارة.