بالأسماء: تعرف على نتائج انتخابات نقابة العاملين في صناعة الذهب والمجوهرات بغزة
أعلنت نقابة العاملين في صناعة وتجارة الذهب والفضة والمجوهرات في قطاع غزة، مساء الجمعة، عن نتائج انتخابات رئاسة وعضوية مجلس إدارة النقابة.
وقالت نقابة العاملين في صناعة وتجارة الذهب والفضة والمجوهرات بغزة: "إنّ عملية الانتخابات والتي حضرها ممثلين عن وزارة العدل ومكتب مباحث الذهب ومديرة دمغ ومراقبة المعادن الثمينة والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، تمت بكل نزاهة وشفافية.
وأشارت إلى أنّ نتائج فرز الأصوات في العملية الانتخابية أسفرت عن التالية أسمائهم:
محمود حمادة -رئيس النقابة
إياد بصل - عضوية مجلس إدارة
عاطف طبازة - عضوية مجلس إدارة
وليد فهيد - عضوية مجلس إدارة
علي مقاط - عضوية مجلس إدارة
عبدالله عودة - عضوية مجلس إدارة
جمال سرحان - عضوية مجلس إدارة
وائل أبو جـزر - عضوية مجلس إدارة
بهاء السعدي - عضوية مجلس إدارة.
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