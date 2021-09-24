"حماس" تكشف عن حقيقة وجود استثمارات لها في السودان

رام الله - دنيا الوطننفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الجمعة، وجود استثمارات لها في جمهورية السودان، بعد إعلان السلطات السودانية مصادرة أموال وأصول تابعة للحركة.وقالت الحركة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: "إنّ الأصول المذكورة في التقارير الإعلامية ذاتها تعود ملكيتها لرجال أعمال ومستثمرين فلسطينيين، ليس لهم أي صلة تنظيمية بالحركة".وناشدتً الحركة، "رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، التدخل شخصياً لإيقاف حالات التعرض للفلسطينيين في السودان، المتمثلة في مصادرة استثماراتهم ومنازلهم وأموالهم الشخصية وشركاتهم، التي اكتسبوها بطريقة قانونية، وبعلم مؤسسات الدولة السودانية، وموافقتها".وأكّدت على "عمق العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والسوداني، وتستذكر المواقف التاريخية المشرفة للشعب السوداني والحكومات السودانية المتعاقبة التي دأبت على دعم القضية الفلسطينية في المحافل والميادين كافة".وختمت حماس بيانها بالقول: "نأمل بأن تكون القضية الفلسطينية والمواطنون الفلسطينيون المقيمون في السودان بمنأى عن التطورات السياسية داخل السودان الشقيق، باعتبار فلسطين قضية مركزية للأمتين العربية والإسلامية".