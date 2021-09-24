شؤون فلسطينية

"حماس" تكشف عن حقيقة وجود استثمارات لها في السودان

"حماس" تكشف عن حقيقة وجود استثمارات لها في السودان
رام الله - دنيا الوطن
نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الجمعة، وجود استثمارات لها في جمهورية السودان، بعد إعلان السلطات السودانية مصادرة أموال وأصول تابعة للحركة.

وقالت الحركة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: "إنّ الأصول المذكورة في التقارير الإعلامية ذاتها تعود ملكيتها لرجال أعمال ومستثمرين فلسطينيين، ليس لهم أي صلة تنظيمية بالحركة".

وناشدتً الحركة، "رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، التدخل شخصياً لإيقاف حالات التعرض للفلسطينيين في السودان، المتمثلة في مصادرة استثماراتهم ومنازلهم وأموالهم الشخصية وشركاتهم، التي اكتسبوها بطريقة قانونية، وبعلم مؤسسات الدولة السودانية، وموافقتها".

وأكّدت على "عمق العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والسوداني، وتستذكر المواقف التاريخية المشرفة للشعب السوداني والحكومات السودانية المتعاقبة التي دأبت على دعم القضية الفلسطينية في المحافل والميادين كافة".

وختمت حماس بيانها بالقول: "نأمل بأن تكون القضية الفلسطينية والمواطنون الفلسطينيون المقيمون في السودان بمنأى عن التطورات السياسية داخل السودان الشقيق، باعتبار فلسطين قضية مركزية للأمتين العربية والإسلامية".

أخبار ذات صلة

شاليط يكشف تفاصيل جديدة عن أيام أسره لدى المقاومة بغزة

شاليط يكشف تفاصيل جديدة عن أيام أسره لدى المقاومة بغزة

الشرطة البحرية بمحافظة الوسطى تُنقذ ثلاثة صيادين تعطلت مركبتهم

الشرطة البحرية بمحافظة الوسطى تُنقذ ثلاثة صيادين تعطلت مركبتهم

بالأسماء: تعرف على نتائج انتخابات نقابة العاملين في صناعة الذهب والمجوهرات بغزة

بالأسماء: تعرف على نتائج انتخابات نقابة العاملين في صناعة الذهب والمجوهرات بغزة

جماهير نابلس تشيّع جثمان الشهيد محمد خبيصة

جماهير نابلس تشيّع جثمان الشهيد محمد خبيصة

العاروري: تجزأة الانتخابات مسرحية وملهاة لن نكون جزءًا منها

العاروري: تجزأة الانتخابات مسرحية وملهاة لن نكون جزءًا منها

هل يجب فحص (كورونا) قبل تلقي اللقاح المضاد؟ الصحة بغزة تجيب

هل يجب فحص (كورونا) قبل تلقي اللقاح المضاد؟ الصحة بغزة تجيب

شاهد: مطرب درزي يثير الجدل بعد غنائه بالعبرية في أحد أفراح الخليل

شاهد: مطرب درزي يثير الجدل بعد غنائه بالعبرية في أحد أفراح الخليل

صيدم: كلمة الرئيس عنوانها أن الخيارات مفتوحة على مصراعيها أمام شعبنا

صيدم: كلمة الرئيس عنوانها أن الخيارات مفتوحة على مصراعيها أمام شعبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الشرطة البحرية بمحافظة الوسطى تُنقذ ثلاثة صيادين تعطلت مركبتهم

الشرطة البحرية بمحافظة الوسطى تُنقذ ثلاثة صيادين تعطلت مركبتهم

صيدم: كلمة الرئيس عنوانها أن الخيارات مفتوحة على مصراعيها أمام شعبنا

صيدم: كلمة الرئيس عنوانها أن الخيارات مفتوحة على مصراعيها أمام شعبنا

الرفاعي: الرئيس رسم مشهدا بانوراميا للقضية الفلسطينية منذ قرار التقسيم حتى يومنا هذا

الرفاعي: الرئيس رسم مشهدا بانوراميا للقضية الفلسطينية منذ قرار التقسيم حتى يومنا هذا

البرغوثي: إعدام الشاب محمد خبيصة جريمة بشعة ارتكبها الاحتلال ضد المقاومة الشعبية

البرغوثي: إعدام الشاب محمد خبيصة جريمة بشعة ارتكبها الاحتلال ضد المقاومة الشعبية

&#34;فتح&#34;: كلمة الرئيس مفصلية ومعبرة عن آمال ومعاناة شعبنا

"فتح": كلمة الرئيس مفصلية ومعبرة عن آمال ومعاناة شعبنا

حماس تُعقب على عقد لقاءات فلسطينية مع &#34;إسرائيليين&#34; في رام الله

حماس تُعقب على عقد لقاءات فلسطينية مع "إسرائيليين" في رام الله

وزير الثقافة: كلمة الرئيس عباس أعادت التأكيد على أن النكبة أساس الصراع

وزير الثقافة: كلمة الرئيس عباس أعادت التأكيد على أن النكبة أساس الصراع

&#34;الخارجية&#34; تدين جريمة إعدام الشاب خبيصة وتطالب الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها

"الخارجية" تدين جريمة إعدام الشاب خبيصة وتطالب الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها

منوعات

فتاة مجهولة تحاول إفساد زواج أصالة نصري وفائق حسن

فتاة مجهولة تحاول إفساد زواج أصالة نصري وفائق حسن

محمد رمضان يستعد لعمله الرمضاني الجديد لعام 2022

محمد رمضان يستعد لعمله الرمضاني الجديد لعام 2022

براءة رامز جلال من تهمة سرقة موجهة له

براءة رامز جلال من تهمة سرقة موجهة له

الإعلامية المصرية ريهام سعيد تعلن عن إصابتها بفيروس (كورونا)

الإعلامية المصرية ريهام سعيد تعلن عن إصابتها بفيروس (كورونا)

شاهد: احتفال رنا سماحة وزوجها بالصلح بعد شائعات طلاقها

شاهد: احتفال رنا سماحة وزوجها بالصلح بعد شائعات طلاقها

نجلاء بدر تكشف لأول مرة عن السبب الحقيقي لعدم إنجابها

نجلاء بدر تكشف لأول مرة عن السبب الحقيقي لعدم إنجابها

حقيقة اصابة الفنان المصري عادل إمام بفيروس (كورونا)

حقيقة اصابة الفنان المصري عادل إمام بفيروس (كورونا)

ما حقيقة اعتزال دنيا وايمي سمير غانم الفن؟

ما حقيقة اعتزال دنيا وايمي سمير غانم الفن؟

ما حقيقة وفاة سمير صبري؟

ما حقيقة وفاة سمير صبري؟

ما حقيقة عودة الخلاف بين دنيا بطمة ومحمد الترك؟

ما حقيقة عودة الخلاف بين دنيا بطمة ومحمد الترك؟

عربي

الرئيس اللبناني: ندين الاعتداء الإسرائيلي على حدودنا البحرية

الرئيس اللبناني: ندين الاعتداء الإسرائيلي على حدودنا البحرية

لقاء روسي سعودي في نيويورك لبحث سبل التعاون بين البلدين

لقاء روسي سعودي في نيويورك لبحث سبل التعاون بين البلدين

وكالة: وصول باخرة محملة بالمازوت الإيراني إلى مرفأ بانياس في سوريا

وكالة: وصول باخرة محملة بالمازوت الإيراني إلى مرفأ بانياس في سوريا

لبنان.. قائد الجيش يطلب التمديد لرئيس الوفد المفاوض بملف ترسيم الحدود مع اسرائيل

لبنان.. قائد الجيش يطلب التمديد لرئيس الوفد المفاوض بملف ترسيم الحدود مع اسرائيل