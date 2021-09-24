جماهير نابلس تشيّع جثمان الشهيد محمد خبيصة

رام الله - دنيا الوطنشيّعت جماهير نابلس، مساء الجمعة، جثمان الشهيد محمد علي خبيصة، والذي استشهد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس.وانطلقت مسيرة التشييع من مستشفى النجاح في مدينة نابلس باتجاه بلدته بيتا، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع في منزل ذويه.وجابت مسيرة حاشدة شوارع بلدة بيتا طالبت بمقاومة الاحتلال ردا على جرائمه، ومؤكدة استمرار فعاليات المقاومة والدفاع عن جبل صبيح.ووري الشهيد خبيصة الثرى في مقبرة بلدة بيتا، بعد الصلاة عليه.وتشهد بلدة بيتا منذ عدة أشهر فعاليات يومية وأسبوعية ضمن الخطوات الهادفة إلى إزالة بؤرة "افيتار" الاستيطانية المقامة على أراضي منطقة جبل صبيح.