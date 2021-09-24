شاهد: مطرب درزي يثير الجدل بعد غناءه بالعبرية في أحد أفراح الخليل

رام الله - دنيا الوطنأثار فيديو، نشره المطرب شريف الدرزي، مساء الخميس، حالة من الجدل بعد إحياءه حفلاً غنائياً لأحد الأفراح في مدينة يطا ، جنوبي محافظة الخليل.وأظهرت مشاهد مصورة، غناء الدرزي، وهو مغن من الطائفة الدرزية ومواليد مدينة دالية الكرمل، وصلات غنائية بالعبرية، في حين تفاعل معه الحضور أثناء غناءه أغنية (لامالو) العبرية.من جانبه، رد صاحب الحفل، فراس أبو مرير، على منتقديه عبر صفحة شريف الدرزي قائلاً: "يعطيكم العافية جميعاً طبعاً انا العريس شخصياً بحب اودي رسالتي لكل واحد (...) مش عاجبيتو لحفله وطابه فيه الوطنيه. ينزل عالميدان ويفرجيني شطارتو".وعلق محمود سعيد قائلاً: "٩٠٪ من الموجودين بالحفلة مش معزومين بس لو حكيتلهم في وقفة للاسرى بصيرو مشغولين وما بتلاقي ٥٠ واحد منهم حسبي الله ونعم الوكيل".أما همام دادو فكتب على صفحة شريف الدرزي، قائلاً: "لكل الي بتفلسفو الزلمة جايبو بمصاريه محدا الو عليه و ربنا يهني الناس مش كل يوم فرح".وردت أم فارس، على موقع (فيسبوك) قائلةً: "حسبي الله ونعم الوكيل هاي يلي شاطرين فيه وين المقاومة وين حماية الاسرى".فيما رأت صبحية غانم، أن هذه الحفلات جزء من مخطط الاحتلال قائلة: "هاذا جزء من خطة الاحتلال احتلال العقول والمشاعر والثقافة بالاضافة للارض".أما صفاء حمدان كتبت: "طب نص شعب بتعلم في مراكز دورات تعليم اللغة عبريه وأكثرهم عمال إسرائيل بشتغلو شو صار جاي غني عبري عملتها قصه".