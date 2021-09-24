صيدم: كلمة الرئيس عنوانها أن الخيارات مفتوحة على مصراعيها أمام شعبنا

رام الله - دنيا الوطنقال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" صبري صيدم: إن كلمة الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت ثورية عنوانها بأن الأبواب والخيارات مفتوحة على مصراعيها أمام شعبنا ولن نسقط حق شعبنا بالتقادم.وأضاف صيدم لإذاعة (صوت فلسطين)، مساء الجمعة، أن كلمة الرئيس كانت شاملة ولم يبق شيئا إلا وتحدث به منذ النكبة وحتى اليوم، وأكد على ضرورة العودة للشرعية الدولية للبت في شرعية الاحتلال واستدامته.وتابع صيدم: "لم يسبق للرئيس ان ألقى كلمة بهذه الصراحة والنوعية، وإرسال رسالة واضحة للجميع بأنه لا يمكن التنازل عن الثوابت الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة والقدس والحدود".