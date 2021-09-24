حزب الشعب: خطاب الرئيس عباس يمثل خارطة طريق تستوجب البناء عليها دون تردد

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض، أن خطاب الرئيس محمود عباس تضمن مفاصل مهمة تتطلب البناء عليها دون تردد.وقال العوض، في تصريح عبر حسابه بموقع (فيسبوك): إن استهلال خطاب الرئيس أمام الأمم المتحدة بوصم إسرائيل بالارهاب والعنصرية وتحميلها مسؤلية الجرائم والعدوان، والتمسك بحرية الأسرى ورفض الحصار، والتاكيد على أن جوهر القضية هي النكبة، واثارها وحق اللاجئين وبالعودة، والتاكيد على خيارات أخرى تتجاوز حل الدولتين التي تدمرها دولة الاحتلال، واستحضار القرار 181 لعام 1947، والدعوة لعقد المؤتمر الدولي والتمسك بخيار الانتخابات وحكومة الوحدة الوطنية، كل ذلك يمثل خارطة طريق مهمة تستوجب البناء عليها دون تردد.