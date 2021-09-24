الرفاعي: الرئيس رسم مشهدا بانوراميا للقضية الفلسطينية منذ قرار التقسيم حتى يومنا هذا

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، سفير فلسطين لدى سوريا سمير الرفاعي، إن "الرئيس محمود عباس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، رسم مشهدا بانوراميا للقضية الفلسطينية منذ قرار التقسيم حتى يومنا هذا".ولفت الرفاعي، في حديث عبر تلفزيون فلسطين، مساء الجمعة، إلى "أننا قرأنا عنوان الكلمة الهامة التي ألقاها الرئيس عبر الخرائط الأربع لفلسطين التي تصدرت المشهد، والتي أراد الرئيس أن يوجهها للعالم ولكل الأحرار وللمجتمع الدولي".وبين أن "الرئيس تحدث بوضوح عن الرواية الفلسطينية، وعن المجازر التي ارتكبتها إسرائيل بحق شعبنا في مختلف المناطق، الأمر الذي يدلل على أن هذه الأرض هي أرض فلسطينية محتلة من قبل إسرائيل، وأن لدينا شهادات ملكية تثبت حقنا بالأرض".وأشار إلى أن "طرح الرئيس لمؤتمر دولي للسلام برعاية الرباعية الدولية، يعني أنه لن يكون هناك وكالة حصرية للإدارة الأميركية لرعاية المؤتمر بخصوص القضية الفلسطينية، لأننا شاهدنا في السابق انحيازها إلى جانب دولة الاحتلال".