البرغوثي: إعدام الشاب محمد خبيصة جريمة بشعة ارتكبها الاحتلال ضد المقاومة الشعبية

رام الله - دنيا الوطنوصف مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إقدام قوات الاحتلال على استخدام الرصاص الحي مجددا ضد المتظاهرين البواسل في بيتا، واطلاق الرصاص مباشرة على رأس الشاب محمد خبيصة مما أدى الى استشهاده، بالجريمة الوحشية الجديدة التي يرتكبها الاحتلال ضد المقاومة الشعبية في ظل صمت عالمي هذه الجرائم البشعة.وقال البرغوثي ان جرائم الاحتلال لن توقف المقاومة الشعبية من أجل الحقوق الفلسطينية ودفاعا عن الأرض في وجه الاستيطان بل تزيدها تصاعدا، و لكن لا بد من حملة لفضح الممارسات الإسرائيلية والمطالبة بفرض العقوبات والمقاطعة على منظومة الاحتلال والتمييز العنصري التي تخرق كل قوانين حقوق الإنسان.وأضاف البرغوثي ان الشاب محمد خبيصة كان في الثامنة والعشرين من عمره وهو أب لطفلة لم يتجاوز عمرها الثمانية أشهر.