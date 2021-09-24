"إسرائيل" تُسجل 19 حالة وفاة و6314 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة الاحتلال، اليوم الجمعة، عن تسجيل 19 حالة وفاة و6314 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة، في موجز تقريرها اليومي: "إنّه تم يوم أمس الخميس، إجراء فحص 124783 عينة مخبرية لاكتشاف الفيروس، حيث أظهرت النتائج أنّ نسبة الفحوصات الإيجابية بلغت 5.14%".وأشارت إلى أنّه يوجد 1029 مريضاً بـ"كورونا" في المستشفيات "الإسرائيلية"، بينهم 703 مرضى في حالة خطيرة، ويخضع 203 مرضى منهم لتنفس اصطناعي، بينماوصفت حالة 274 مريضاًبأنها حرجة.