"إسرائيل" تُسجل 19 حالة وفاة و6314 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة الاحتلال، اليوم الجمعة، عن تسجيل 19 حالة وفاة و6314 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت وزارة الصحة، في موجز تقريرها اليومي: "إنّه تم يوم أمس الخميس، إجراء فحص 124783 عينة مخبرية لاكتشاف الفيروس، حيث أظهرت النتائج أنّ نسبة الفحوصات الإيجابية بلغت 5.14%".
وأشارت إلى أنّه يوجد 1029 مريضاً بـ"كورونا" في المستشفيات "الإسرائيلية"، بينهم 703 مرضى في حالة خطيرة، ويخضع 203 مرضى منهم لتنفس اصطناعي، بينماوصفت حالة 274 مريضاًبأنها حرجة.
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