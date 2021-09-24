حماس تُعقب على عقد لقاءات فلسطينية مع "إسرائيليين" في رام الله

رام الله - دنيا الوطنعقب المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الجمعة، على عقد لقاءات فلسطينية مع مسؤولين "إسرائيليين" في مدينة رام الله، بالضفة المحتلة.وقال قاسم في تصريحٍ صحفي: "عقد لقاء تطبيعي بين قيادات من السلطة في رام الله مع وزراء وأعضاء كنيست من الكيان الصهيوني، سلوك مدان ومستنكر ومن كل المكونات الوطنية".وأوضح أنّ استمرار السلطة في اللقاءات التطبيعية يعكس إصرارها على التغريد خارج السرب الوطني، وتضرب بعرض الحائط كل الاعتبارات الوطنية، وهي جريمة وطنية وأخلاقية.وأشار إلى أنّ هذا السلوك من قيادة السلطة في رام الله، يشجع بعض الأطراف في المنطقة على مواصلة تطبيعها مع الاحتلال، بل ورفع مستواه، وهو ما تتحمل السلطة المسؤولية عنه.