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الرئيس اللبناني: ندين الاعتداء الإسرائيلي على حدودنا البحرية

الرئيس اللبناني: ندين الاعتداء الإسرائيلي على حدودنا البحرية
الرئيس اللبناني ميشال عون
رام الله - دنيا الوطن
دان الرئيس اللبناني ميشال عون، محاولة الاعتداء الإسرائيلي على حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة جنوب لبنان.

موقف عون أتى في كلمة بلاده التي ألقاها عبر الفيديو، خلال أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

وقال عون: "تبقى التهديدات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان، الهمّ الشاغل للدولة اللبنانية، وآخر مظاهرها يتصل بسعي الاحتلال الإسرائيلي للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها على الحدود البحرية".

وشدد على مطالبة بلاده باستئناف المفاوضات غير المباشرة مع (إسرائيل) من أجل ترسيم الحدود المائية الجنوبية وفقاً للقوانين الدولية، مشددا على أن لبنان "لن يتراجع ولن يقبل أي مساومة".

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