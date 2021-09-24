مباشر | قراءة في كلمة الرئيس عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

شؤون فلسطينية

وزير الثقافة: كلمة الرئيس عباس أعادت التاكيد على أن النكبة أساس الصراع

وزير الثقافة: كلمة الرئيس عباس أعادت التاكيد على أن النكبة أساس الصراع
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الثقافة، الدكتور عاطف أبو سيف، مساء اليوم الجمعة، إن الرئيس عباس أعاد تذكير العالم أن أساس المشكلة في المنطقة هي سرقة فلسطين من أصحابها وتشريد سكانها وأن أساس أي حل هو أن يتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه ويستعيدها وهو ما تضمنه القوانين الدولية.

وأضاف أبو سيف، في تصريح لـ "دنيا الوطن"، أن الرئيس أبو مازن افتتح خطابه بالإحالة للنكبة للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في بلاده وبرفع صكوك ملكية الأرض للتأكيد على أن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتي تشكل جوهر الكفاح الوطني وثوابت السياسة الفلسطينية. 

وأشار وزير الثقافة، إلى أن تواطؤ المجتمع الدولي مع الاحتلال عبر صمته وعدم الضغط عليها ساهم في إطالة عمر الاحتلال. 

وختم أبو سيف بالقول: إن تمسك الشعب الفلسطيني بروايته وسردياته الوطنية وهويته الخاصة لن يكون موضع ابتزاز من احد  كما قال الرئيس أبو مازن وأن شعبنا سواصل دفاعه عن وجوده وأرضه وهويته ولن يركع ولن يستسلم ولن يرحل.

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