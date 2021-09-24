شؤون فلسطينية

إصابات بمواجهات خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابات بمواجهات خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز السام، اليوم الجمعة، خلال مواجهات إثر قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وانطلقت المسيرة بعد أداء صلاة الجمعة، واعتدى جنود الاحتلال على المشاركين، وسط إطلاق وابل من قنابل الغاز السام والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأفادت مصادر طبية أن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة 4 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط ونقلتها لاستكمال العلاج في المشافي، كما تعاملت ميدانيا مع عشرات الإصابات بالاختناق.

وفي السياق ذاته، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن إصابة أحد جنود لواء المظليين رشقاً بالحجارة خلال مواجهات في قرية كفر قدوم.

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