دولي

غانتس: أعداؤنا متربصون بنا من كل اتجاه وجيشنا يجب أن يكون الأقوى بالمنطقة

غانتس: أعداؤنا متربصون بنا من كل اتجاه وجيشنا يجب أن يكون الأقوى بالمنطقة
رام الله - دنيا الوطن
زعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الأعداء متربصون بهم من كل اتجاه، لذلك من الضرورة الحفاظ على الجيش الإسرائيلي كأقوى جيش في المنطقة لمواجهة الأعداء.

جاء ذلك في كلمة له ألقاها اليوم الجمعة، تعقيبًا على مصادقة الكونغرس الأمريكي على تخصيص مليار دولار لتمويل منظومة "القبة الحديدية".

وقال غانتس: "من الجنوب والشمال والشرق، ومن القريب والبعيد يواصل أعداؤنا محاولاتهم للإضرار بنا.. ولذلك يجب علينا مواصلة تعزيز أمننا وتعزيز تحالفاتنا مع الجاليات اليهودية ودول العالم، بالدرجة الأولى أفضل صديقة لنا الولايات المتحدة".

يشار إلى أن الكونغرس الأمريكي صوت بأغلبية ساحقة، أمس الخميس، لصالح تشريع لتقديم مليار دولار لـ"إسرائيل" من أجل تحديث منظومة "القبة الحديدية" للدفاع الجوي، مؤيدًا التشريع بواقع 360 صوتا مقابل اعتراض 8.

واعترض بعض الديمقراطيين الليبراليين على هذه السياسة هذا العام، مستشهدين بسقوط ضحايا فلسطينيين في آيار/ مايو الماضي.

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