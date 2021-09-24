حماس تعقب على القرار الأمريكي بالموافقة على تمويل القبة الحديدية

رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة حماس ، اليوم الجمعة، تصريحا صحفيا، عقبت فيه على قرار الكونجرس الأمريكي بالموافقة على تجديد دعم مخزون صواريخ القبة الحديدية لإسرائيل.وقال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع: إن قرار الكونجرس الأمريكي بالموافقة على تجديد دعم مخزون صواريخ القبة الحديدية للاحتلال يعبر عن حالة استمرار الانحياز الذي يصل إلى حد الشراكة مع الاحتلال في العداء لشعبنا وقتل تطلعاته الوطنية والاصطفاف إلى جانب قادة العدو المجرمين.وأكد أن استمرار الولايات المتحدة في دعم الاحتلال وامتلاكه للقبة الحديدية والقدرات العسكرية الكبيرة لن تمنحه أمناً على أرضنا أو تحصنه من ضربات المقاومة ومصيره إلى زوال.وطالب القانوع، السلطة الفلسطينية بعدم التعويل على الإدارة الأمريكية، واتخاذ موقف لمواجهة الانحياز الأمريكي المستمر مع الاحتلال.